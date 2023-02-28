Французский генерал заявил, что западные танки не помогут Киеву изменить ход СВО

Французский генерал объяснил, почему западные танки не помогут Украине. Фото: REUTERS

Западные танки не помогут Украине, так как Россия осведомлена о поставках западных вооружений Киеву и наверняка усилила противотанковую оборону на линии соприкосновения. Такое мнение высказал бывший командующий французским Иностранным легионом генерал Бруно Дари.

Эксперт напомнил о танковом сражении на Курской дуге во время Великой Отечественной, когда немецкие войска потерпели сокрушительное поражение.

«А вот когда противник «ожидал» прохода чужих танков, как это произошло с немецкими танками под Курском, дело заканчивалось гибелью тысяч танковых экипажей», - написал Бруно Дари в статье для Le Figaro.

Напомним, глава союза военнослужащих ФРГ заявил, что только 30% танков Leopard готовы к бою.

Ранее сообщалось, что Берлин намерен передать Киеву не только танки Leopard 2, но и более старые Leopard 1, но ФРГ испытывает сложности с поиском снарядов для данной техники.

Тем временем более 25 000 протестующих в Берлине потребовали прекратить поставки вооружений Киеву.