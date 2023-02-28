Французский генерал заявил, что западные танки не помогут Киеву изменить ход СВО

Французский генерал объяснил, почему западные танки не помогут Украине.
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Западные танки не помогут Украине, так как Россия осведомлена о поставках западных вооружений Киеву и наверняка усилила противотанковую оборону на линии соприкосновения. Такое мнение высказал бывший командующий французским Иностранным легионом генерал Бруно Дари.
Эксперт напомнил о танковом сражении на Курской дуге во время Великой Отечественной, когда немецкие войска потерпели сокрушительное поражение.
«А вот когда противник «ожидал» прохода чужих танков, как это произошло с немецкими танками под Курском, дело заканчивалось гибелью тысяч танковых экипажей», - написал Бруно Дари в статье для Le Figaro.
Напомним, глава союза военнослужащих ФРГ заявил, что только 30% танков Leopard готовы к бою.
Ранее сообщалось, что Берлин намерен передать Киеву не только танки Leopard 2, но и более старые Leopard 1, но ФРГ испытывает сложности с поиском снарядов для данной техники.
Тем временем более 25 000 протестующих в Берлине потребовали прекратить поставки вооружений Киеву.