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НовостиПолитика28 февраля 2023 3:10

Французский генерал заявил, что западные танки не помогут Киеву изменить ход СВО

Эксперт отметил, что Россия должна была усилить противотанковую оборону на линии соприкосновения
Мария ПАВЛОВА
Французский генерал объяснил, почему западные танки не помогут Украине.

Французский генерал объяснил, почему западные танки не помогут Украине.

Фото: REUTERS

Западные танки не помогут Украине, так как Россия осведомлена о поставках западных вооружений Киеву и наверняка усилила противотанковую оборону на линии соприкосновения. Такое мнение высказал бывший командующий французским Иностранным легионом генерал Бруно Дари.

Эксперт напомнил о танковом сражении на Курской дуге во время Великой Отечественной, когда немецкие войска потерпели сокрушительное поражение.

«А вот когда противник «ожидал» прохода чужих танков, как это произошло с немецкими танками под Курском, дело заканчивалось гибелью тысяч танковых экипажей», - написал Бруно Дари в статье для Le Figaro.

Напомним, глава союза военнослужащих ФРГ заявил, что только 30% танков Leopard готовы к бою.

Ранее сообщалось, что Берлин намерен передать Киеву не только танки Leopard 2, но и более старые Leopard 1, но ФРГ испытывает сложности с поиском снарядов для данной техники.

Тем временем более 25 000 протестующих в Берлине потребовали прекратить поставки вооружений Киеву.