Минобороны РФ сообщило о тренировке сил ПВО в Западной зоне ответственности

В ходе мероприятия отработаны вопросы обнаружения, идентификации и перехвата цели, а также работа с экстренными службами во время нештатной ситуации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Силы противовоздушной обороны РФ провели тренировку по взаимодействию с гражданскими силами управления воздушным движением в Западной зоне ответственности. Об этом сообщило российское министерство обороны во вторник, 28 февраля 2023 года.

В ходе мероприятия отработаны вопросы обнаружения, идентификации и перехвата цели, а также работа с экстренными службами во время нештатной ситуации. В тренировке были задействованы истребители, которые отработали действия по перехвату условной цели.

Как ранее писал сайт KP.RU, утром 28 февраля петербургский аэропорт Пулково временно приостановил рейсы. Соответствующую информацию подтвердили в правительстве Северной столицы. Причины такого решения в сообщении местных властей не указываются.

Позднее пресс-служба Западного военного округа сообщила, что Пулково возобновил рейсы после приостановки полетов. Сейчас аэропорт функционирует в штатном режиме.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проинформирован о причинах закрытия неба над Петербургом.