Военная спецоперация на Украине 1 марта 2023 года: прямая онлайн-трансляция

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С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 марта 2023 года.

Российские военные отбили атаку двух беспилотников ВСУ на Краснодарский край и Адыгею. Подразделения РЭБ сорвали украинские планы по нападению на гражданские объекты.

Танки Leopard были замечены в районе Артемовска Донецкой народной республики, сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

Российские силы взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Российские войска уничтожили миномет и установку РСЗО БМ-21 на Херсонском направлении. ВСУ при этом потеряли троих военнослужащих.

Порядка 350 солдат и до 15 офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедших обучение на полигонах НАТО, переброшены в город Часов Яр, расположенный рядом с Артемовском.

Украинское военное командование направило в Купянск Харьковской области около 700 мобилизованных, не прошедших специальную подготовку, заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Киев при необходимости может мобилизовать еще большее количество людей, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак.

Украинские СМИ сообщают о резком увеличении числа раненых бойцов ВСУ в Артёмовске. Такие данные предоставляет начальник одной из медицинских служб Украины.

Командир ВСУ пожаловался на тяжелую ситуацию в Артемовске. Военный утверждает, что украинским войскам не хватает вооружений.

Минобороны России: ВСУ потеряли на Донецком направлении около 350 бойцов за сутки. Также были уничтожены пять единиц боевой техники и четыре автомобиля.