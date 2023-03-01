В администрации США заявили, что Украина должна платить за поставляемые ей вооружения

В США заявили, что Украина должна платить за поставляемые ей вооружения. Фото: REUTERS

Украина должна оплачивать поставляемые ей вооружения. Об этом заявила во вторник 28 февраля помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

«Нам нужно добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки», - цитирует ТАСС выступление Уолландер в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса, добавив, что украинские власти пока не делали крупных закупок у американских производителей оружия.

Конгрессмен Майк Гарсия отметил, что оплата Украиной поставляемых вооружений будет иметь большое значение для налогоплательщиков США.

Напомним, во время визита в Киев президент США Джо Байден пообещал передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин и более 2 млн снарядов.

Ранее сообщалось, что Берлин намерен передать Киеву не только танки Leopard 2, но и более старые Leopard 1, но ФРГ испытывает сложности с поиском снарядов для данной техники.

Тем временем более 25 000 протестующих в Берлине потребовали прекратить поставки вооружений Киеву.