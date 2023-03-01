Минобороны Украины отправляет на фронт сотрудников военкоматов за невыполнение планов по мобилизации

На Украине сотрудников военкоматов, которые не выполнили план по мобилизации, в наказание отправили на фронт. Фото: REUTERS

В четырех областях Украины сотрудников военкоматов, не выполнивших план по мобилизации, отправили на фронт. Речь идет о Черниговской, Днепропетровской, Сумской и Ровенской областях, пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в центре комплектования и соцподдержки одного из украинских регионов.

«На их примере руководство Украины показало всем остальным военкомам, что будет с ними в случае невыполнения поставленных планов», - цитирует агентство собеседника.

Ранее сообщалось, что украинское военное командование направило в Купянск Харьковской области около 700 мобилизованных, не прошедших специальную подготовку, заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Тем временем советник министра обороны Украины Юрий Сак утверждает, что Киев при необходимости может мобилизовать еще большее количество людей.

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