РИА Новости: российские войска под Артемовском разбили украинское подразделение имени Бориса Джонсона

Российские войска разбили подразделение ВСУ имени Бориса Джонсона. Фото: REUTERS

Российские военные разбили под Артемовском подразделение ВСУ, которое носит имя британского политика Бориса Джонсона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира штурмового подразделения «Группы Вагнера».

Сообщается, что в ходе боев за южные подступы к Артемовску российские военные захватили трофеи, в числе которых оказался флаг подразделения из элитной 24-й отдельной механизированной бригады с Западной Украины, на котором написано: «Подразделение им. Бориса Джонсона».

Тем временем танки Leopard были замечены в районе Артемовска Донецкой народной республики. Об этом сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

Ранее сообщалось, что российские силы взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска, как заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 марта 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.