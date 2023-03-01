Андрей Марочко. Фото: ЛИЦ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) привлекают подростков к выполнению боевых задач в Артемовске. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, в распоряжение украинского националистического штурмового подразделения "Айдар" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) прибыли около 30 подростков, прошедшие обучение в специализированных детских лагерях.

"Многие из них ранее были отмечены в молодежном движении националистов и проходили обучение в детских лагерях, которые были направлены на экстремистскую и террористическую деятельность", - уточнил Марочко.

Как ранее писал сайт KP.RU, украинские подростки в возрасте от 15 до 17 лет, в том числе девочки, проходят подготовку к боевым действиям. Сюжет об одной из таких академий на территории бывшей советской республики показал американский телеканал News Nation.

Журналист Крис Куомо пообщался со школьниками, одетыми в камуфляжную форму, а также заснял процесс обучения их стрельбе по виртуальным мишеням и тренировки в спортзале.

Напомним, бывший морской пехотинец армии Соединенных Штатов Трой Оффенбекер, участвующий в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) оценил срок жизни украинских военных на передовой у Артемовска. По его словам, живут они не дольше четырех часов.