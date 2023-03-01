Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО Фото: REUTERS

Парламент Финляндии (Эдускунта) одобрил законопроект о вступлении страны в Североатлантический альянс.

Как сообщается на сайте законодательного органа, за присоединение Финляндии к НАТО проголосовали 184 парламентария, семь выступили против.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова продолжать контакты с Хельсинки и Стокгольмом по процессу вступления в НАТО. Он сообщил генсеку альянса Йенсу Столтенбергу о готовности рассмотреть заявку Финляндии отдельно, но подчеркнул, что вопрос со Швецией открыт из-за продолжающийся пропаганды Рабочей партии Курдистана (РПК).

Глава НАТО заявлял, что Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО к осени этого года, поскольку уже выполнили все условия, выдвинутые ранее Турцией.

Между тем президент Венгрии Каталин Новак призвала парламент страны как можно скорее ратифицировать членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе.