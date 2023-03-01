Замглавы МИД Рябков заявил, что пересмотр решения России по ДСНВ невозможен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил РИА Новости, что заявление Вашингтона о некоем плане для России по инспекциям в рамках ДСНВ появилось слишком поздно. Ситуация, которая привела к принятию решения о приостановки участия РФ в соглашении, вынуждает говорить о том, что пересмотр договора становится невозможным.

Рябков отметил, что заявления в Белом доме, связанные с готовностью Штатов разрешать инспекции, всего лишь попытка делать хорошую мину при плохой игре.

— Мы все сказали, президент расставил точки над "i" в послании Федеральному собранию, МИД констатировал в своем заявлении от 21 февраля, и мы не можем мириться с этой ситуацией, кардинально отличающейся от той, которая существовала в период разработки и подписания договора, — заявил замглавы МИД.

Напомним, накануне Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре СНВ. США передали официальную ноту. Однако Сергей Рябков подчеркнул, что Москва продолжит соблюдать центральные положения соглашения, связанные с ограничениями по числу соответствующих систем. Также он отметил, что Россия, возможно, вступит в переговоры с представителями США в Женеве на конференции по разоружению, но ситуацию вокруг ДСНВ это не изменит.

Также ранее сообщалось, что закрытые переговоры между Москвой и Вашингтоном по теме соглашения могут продолжиться.