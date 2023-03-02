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НовостиВ мире2 марта 2023 8:03

Financial Times: в случае конфликта Германия потратит все вооружения за несколько дней

Восполнение обороноспособности обойдётся в 20 миллиардов евро
Сергей ЧИКОВ
Восполнение оружейного запаса обойдется Германии в 20 миллиардов евро

Восполнение оружейного запаса обойдется Германии в 20 миллиардов евро

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии запасы боеприпасов на складах настолько истощены, что в случае реальных боевых действий их хватит всего на несколько дней. Восполнение оружейного запаса обойдется Германии в 20 миллиардов евро, сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников.

О дефиците вооружений на складах Бундесвера ранее уже писал сайт KP.RU. В ноябре 2022 года о критической нехватке боеприпасов сообщал представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Также о проблемах с нехваткой вооружений на складах НАТО высказывался посол Польши при НАТО Томаш Шатковский. По его словам уже много стран столкнулись с нехваткой оружия на своих складах. На той же встрече Шатковский рассказал об “усталости общественного мнения” в вопросе поддержки Украины.

Напомним, недавно протестующие в Берлине потребовали прекратить поставки вооружений Киеву.