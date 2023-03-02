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НовостиПроисшествия2 марта 2023 14:37

Число жертв при атаке диверсантов на село Любечане Брянской области увеличилось до двух

Погиб 57-летний мужчина
Мила ГЕНЬ
Число жертв при атаке диверсантов на село Любечане Брянской области увеличилось до двух

Число жертв при атаке диверсантов на село Любечане Брянской области увеличилось до двух

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По уточненной информации, в результате действий украинской диверсионно-разведовательной группы в селе Любечане Климовского района Брянской области, количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Сообщается, что погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия.

Ранее стало известно, что во время обстрела киевскими боевиками легкового автомобиля погиб водитель, а также ранен 11-летний мальчик.

Напомним, о событиях в Брянской области стало известно утром 2 марта. Группа украинских диверсантов совершила несколько ударов по населенным пунктам региона.

Позже в ФСБ сообщили, что в Брянской области обнаружили большое количество взрывных устройств, их разминируют.

Президент России Владимир Путин прокомментировал произошедшее, назвав терактом.