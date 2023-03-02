Число жертв при атаке диверсантов на село Любечане Брянской области увеличилось до двух Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По уточненной информации, в результате действий украинской диверсионно-разведовательной группы в селе Любечане Климовского района Брянской области, количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Сообщается, что погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия.

Ранее стало известно, что во время обстрела киевскими боевиками легкового автомобиля погиб водитель, а также ранен 11-летний мальчик.

Напомним, о событиях в Брянской области стало известно утром 2 марта. Группа украинских диверсантов совершила несколько ударов по населенным пунктам региона.

Позже в ФСБ сообщили, что в Брянской области обнаружили большое количество взрывных устройств, их разминируют.

Президент России Владимир Путин прокомментировал произошедшее, назвав терактом.