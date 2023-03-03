В Брянской области действовали две украинские диверсионные группы Фото: REUTERS

В Брянской области в четверг, 2 марта, действовали две украинские диверсионно-разведывательные группы, заявил глава села Новый Ропск Николай Самусев.

«С утра вчера прошла информация, что в Любечане вошла ДРГ. Позже из Сушан пришла информация, что там тоже ходят вооруженные люди с желтыми повязками. Это были разные группы», – рассказал он в беседе с ТАСС.

Напомним, 2 марта группировка украинских боевиков совершила вылазку в Климовский район Брянской области. Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль, в результате чего погиб один местный житель, и пострадал ребёнок. Позже стало известно еще об одном погибшем местном жителе.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин назвал инцидент терактом, заявив о полной осознанности действий националистов, когда они обстреливали автомобиль с детьми. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о подвиге 10-летнего мальчика, который спас от обстрела националистов двоих других детей.