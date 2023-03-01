В Полтавской области Украины прозвучали взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области. Фото: REUTERS

Взрывы прозвучали в городе Кременчуг Полтавской области Украины во вторник 28 февраля. Об этом сообщили украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы РЭБ отбили атаку двух украинских беспилотников на Краснодарский край и Адыгею. Об этом сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ предприняли попытку нападения на объекты гражданской инфраструктуры в ночь на вторник, 28 февраля 2023 года. Они были подавлены силами РЭБ, в результате чего потеряли управление.

В Минобороны России рассказали, что ВСУ потеряли на Донецком направлении около 350 бойцов за сутки. Также были уничтожены пять единиц боевой техники и четыре автомобиля.

Тем временем замминистра обороны США заявил, что конфликт на Украине может продлиться еще три года.

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