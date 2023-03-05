АТ: американцы хотят для США такого лидера, как Путин

Американцы хотят для своей страны такого лидера, как Путин. Фото: REUTERS

Значительная часть американцев хочет для своей страны такого лидера, как российский президент Владимир Путин. Об этом пишет издание American Thinker.

Обозреватель издания Лора Веллингтон проанализировала причины роста популярности президента РФ среди американцев. По мнению обозревателя, одной из причин являются лидерские качества Путина, который «заботится о своей стране и своем народе». Вторая причина популярности Путина в США – кризис доверия американцев действующему президенту Байдену.

«Многие американцы начинают видеть в Путине героя — такого президента, которого им самим бы хотелось», - резюмирует Веллингтон.

Ранее американский политик Барака заявил, что Путин показал миру киевскую власть такой, какая она есть.

Тем временем американцы пишут в Twitter о желании переехать в Россию после слов Путина о традиционных ценностях. Они согласились со словами президента России о нравственной и моральной деградации Запада.

Ранее американских ползователей соцсети Twitter возмутило заявление президента США Джо Байдена о готовности «делать дела» в 2023 году. Байден сфотографировался со стаканчиком кофе и папкой с документами. Президент на фото поднимается по ступенькам на фоне лужайки Белого дома. Пользователи Twitter оставили множество ироничных и саркастичных комментариев под твитом президента США – от предположения, что под «делами» Байден имеет в виду самостоятельную смену подгузников и до предложения написать заявление об отставке, чтобы наконец заслужить уважение «простых американцев».