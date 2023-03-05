Российские десантники поразили из минометов наблюдательный пункт и группу пехоты ВСУ

Российские десантники из миномета поразили командный пункт и группу пехоты ВСУ. Фото: Александр КОЦ

Наблюдательный пункт и группа пехоты ВСУ были уничтожены российскими десантниками в зоне СВО в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира минометной батареи, который использует позывной «Герань».

Сообщается, что были использованы минометы калибра 120 миллиметров.

Ранее сообщалось, что герой спецоперации «Z» матрос Морозов забросил мину на склад ВСУ. Сдетонировавшие боеприпасы поразили инженерные сооружения и вражескую военную технику.

Как ВСУ взрывают мосты и бросают на смерть стариков и юнцов под Артемовском, рассказывает военкор KP.RU Александр Коц.

Ранее один из эвакуированных мирных жителей Артемовска рассказал, что тела украинских военных лежат десятками в окрестностях города.

Также сообщалось, что Артемовск практически полностью окружен россий скими силами.

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