Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области 5 марта 2023 года

В Днепропетровской области работает украинская ПВО Фото: REUTERS

В воскресение, 5 марта 2023 года, в Синельниковском районе Днепропетровской области были слышны взрывы. Об этом сообщило новостное издание “Зеркало недели” в своем телеграмм-канале, и призвало жителей находиться в укрытиях. Также в сообщении было сказано о работе украинской системы противовоздушной обороны.

Синельниковский район Днепропетровской области находится в 50 километрах к северу от подконтрольного Киеву города Запорожье. Ночью 4 марта 2023 года председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о мощном взрыве в районе города Запорожье.

Также о мощных взрывах в Запорожье сообщали украинские СМИ днем ранее, 4 марта 2023 года. Областной центр Днепропетровской области в субботу, 4 марта, частично оставался без электричества из-за технических проблем на узловой станции.