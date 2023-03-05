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НовостиПолитика5 марта 2023 11:02

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области 5 марта 2023 года

По сообщениям “Зеркала недели” в районе работает украинская ПВО
Сергей ЧИКОВ
В Днепропетровской области работает украинская ПВО

В Днепропетровской области работает украинская ПВО

Фото: REUTERS

В воскресение, 5 марта 2023 года, в Синельниковском районе Днепропетровской области были слышны взрывы. Об этом сообщило новостное издание “Зеркало недели” в своем телеграмм-канале, и призвало жителей находиться в укрытиях. Также в сообщении было сказано о работе украинской системы противовоздушной обороны.

Синельниковский район Днепропетровской области находится в 50 километрах к северу от подконтрольного Киеву города Запорожье. Ночью 4 марта 2023 года председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о мощном взрыве в районе города Запорожье.

Также о мощных взрывах в Запорожье сообщали украинские СМИ днем ранее, 4 марта 2023 года. Областной центр Днепропетровской области в субботу, 4 марта, частично оставался без электричества из-за технических проблем на узловой станции.