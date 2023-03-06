Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с Индией и еще пятью странами

МИД России готовит взаимное упрощение визового режима с шестью странами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия может упросить визовый режим по отношению к шести странам. Сейчас готовятся соответствующие соглашения, которые предполагают сделать это на взаимной основе, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главы МИД Евгения Иванова.

Сообщается, что речь идет об Индии, Анголе, Сирии, Индонезии, Вьетнаме и Филиппинах.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что на различных стадиях проработки находятся соглашения о безвизовом режиме поездок россиян в ряд государств. Это одиннадцать стран. В том числе Бахрейн, Багамы, Барбадос, Саудовская Аравия, Мексика. Кувейт и другие.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что власти России намерены ввести безвизовый режим с 11 странами, а еще с шестью, включая Индию и Индонезию – облегчить порядок оформления виз.

Тем временем правительство России приостановило соглашение с Венгрией о безвизовых поездках для дипломатов. Это решение будет действовать до устранения нарушений со стороны Будапешта.

О том, какие страны россияне могут посетить без визы в 2023 году, рассказываем здесь на KP.RU.