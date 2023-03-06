Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 6 марта 2023 Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины в понедельник, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные украинского официального ресурса по оповещению. Населению рекомендуют оставаться в укрытиях.

Согласно данным онлайн-карты, сигнал воздушной тревоги прозвучал во всех украинских регионах практически одновременно – примерно в 10.08 мск.

Напомним, украинские средства массовой информации заявили о серии взрывов, которые произошли в ночь на понедельник, 6 марта, в Киевской и Днепропетровской областях. Отмечалось, что звуки взрывов были слышны в пригороде города Днепр, а также в Киевской области.

Днем ранее, 5 марта, в Синельниковском районе Днепропетровской области также были слышны взрывы. Кроме того, сообщалось о взрыве в Харькове. В тот же день член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о двух взрывах в Мелитополе.

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