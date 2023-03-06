В Киевской области и пригороде Днепропетровска произошли взрывы. Фото: REUTERS

Серия взрывов произошла в ночь на 6 марта в Киевской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили украинские средства массовой информации.

Сообщается, что звуки взрывов были слышны в пригороде города Днепр (Днепропетровск), а также в Киевской области.

В воскресение, 5 марта 2023 года, в Синельниковском районе Днепропетровской области были слышны взрывы. В то же время член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе. Также сообщалось о взрыве в Харькове.

Напомним, воздушная тревога прозвучала в Киеве и области, в Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины.

Ранее вооруженные силы Украины обстреляли Лисичанск Луганской народной республики, целенаправленно ведя огонь по мирным жителям в очереди за водой.

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