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НовостиПолитика5 марта 2023 23:57

В Киевской области и пригороде Днепропетровска произошли взрывы

Об этом сообщают украинские СМИ
Мария ПАВЛОВА
В Киевской области и пригороде Днепропетровска произошли взрывы.

В Киевской области и пригороде Днепропетровска произошли взрывы.

Фото: REUTERS

Серия взрывов произошла в ночь на 6 марта в Киевской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили украинские средства массовой информации.

Сообщается, что звуки взрывов были слышны в пригороде города Днепр (Днепропетровск), а также в Киевской области.

В воскресение, 5 марта 2023 года, в Синельниковском районе Днепропетровской области были слышны взрывы. В то же время член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе. Также сообщалось о взрыве в Харькове.

Напомним, воздушная тревога прозвучала в Киеве и области, в Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины.

Ранее вооруженные силы Украины обстреляли Лисичанск Луганской народной республики, целенаправленно ведя огонь по мирным жителям в очереди за водой.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 марта 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.