Генпрокуратура запросила три тысячи лет заключения для женщины, совершившей теракт в Стамбуле Фото: REUTERS

Генеральная прокуратура Турции запросила для гражданки Сирии Ахлам Альбашир три тысячи лет заключения в тюрьме за совершение теракта в Стамбуле.

По информации агентства Anadolu, в обвинительном акте ведомство также запросило семь пожизненных сроков в связи с различными отягчающими обстоятельствами. Слушания по нему пройдут с 9 по 11 мая в Стамбуле.

Напомним, 13 ноября власти Стамбула сообщили о гибели четырех человек при взрыве в центре города. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв взрыва в Стамбуле выросло до шести, а число пострадавших до 53 человек.

Обвиняемая в совершении теракта Ахлам Альбашир ранее рассказала о деталях преступления. По ее словам, в момент взрыва она была не одна и за ней велась слежка. По ее словам, террорист с позывным Хаджи находился рядом с местом теракта. Он посмотрел на толпу, после чего приказал Альбашир привести взрывное устройство в действие.