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НовостиПолитика6 марта 2023 20:39

Американский ветеран Дрейвен назвал украинский конфликт только началом противостояния Запада с Россией

Эксперт допустил резкое ухудшение ситуации в мире
Мария ПАВЛОВА
Ветеран из США считает, что противостояние Запада и России не завершится в случае разрешения украинского конфликта.

Ветеран из США считает, что противостояние Запада и России не завершится в случае разрешения украинского конфликта.

Фото: REUTERS

Украинский конфликт является только началом противостояния Запада и России, после его завершения Запад не прекратит антироссийские действия. Такое мнение озвучил американский ветеран Ноктис Дрейвен.

«Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами. Не ошибитесь, шаги предпринимаются», - написал Дрейвен в Twitter, напомнив, что Запад вложил огромные суммы в военную помощь Украине.

По мнению эксперта, в недалеком будущем можно ожидать ухудшения ситуации и сегодняшняя напряженность в мире будет вспоминаться с «ностальгией».

Также Дрейвен считает, что США проиграли бы России из-за БРИКС в случае прямого конфликта. Эксперт заявил, что американцы живут в ложном чувстве безопасности.

Ранее бывший американский разведчик Риттер рассказал об отставании США от России в оборонной промышленности. Эксперт считает, что Вашингтону не удастся одержать стратегическую победу над Москвой из-за отставания в сфере военно-промышленного комплекса.

Тем временем канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности Запада дать Украине гарантии безопасности после окончания конфликта.