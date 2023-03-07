Кылычдароглу будет единым кандидатом от оппозиции на всеобщих выборах в Турции

В Турции оппозиционный блок выбрал единого кандидата на предстоящие президентские выборы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Турецкая оппозиция определилась с единым кандидатом на предстоящих президентских выборах. Им стал председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, сообщает ТАСС.
В оппозиционный блок входят, кроме Народно-республиканской партии, Хорошая партия, Партия счастья, Партия демократии и прорыва, Партия будущего и Демократическая партия. Их лидеры в случае победы Кылычдароглу на выборах рассчитывают на посты вице-президентов.
Напомним, очередные всеобщие выборы в Турции были запланированы на 18 июня 2023 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о возможности переноса даты президентских выборов в республики.
Позже Эрдоган заявил, что президентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года.
Тем временем турецкий политик Догу Перинчек заявил о подготовке США «кровавой бойни» во время выборов в Турции.