Кылычдароглу будет единым кандидатом от оппозиции на всеобщих выборах в Турции

В Турции оппозиционный блок выбрал единого кандидата на предстоящие президентские выборы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Турецкая оппозиция определилась с единым кандидатом на предстоящих президентских выборах. Им стал председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, сообщает ТАСС.

В оппозиционный блок входят, кроме Народно-республиканской партии, Хорошая партия, Партия счастья, Партия демократии и прорыва, Партия будущего и Демократическая партия. Их лидеры в случае победы Кылычдароглу на выборах рассчитывают на посты вице-президентов.

Напомним, очередные всеобщие выборы в Турции были запланированы на 18 июня 2023 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о возможности переноса даты президентских выборов в республики.

Позже Эрдоган заявил, что президентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года.

Тем временем турецкий политик Догу Перинчек заявил о подготовке США «кровавой бойни» во время выборов в Турции.