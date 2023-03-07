Российские вузы разработают справочники и словари с новыми нормами русского языка

Три российских университета займутся подготовкой справочников и словарей с новыми нормами русского языка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три российский университета будут привлечены к разработке словарей и справочников, содержащих обновленные нормы современного русского литературного языка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника президента по вопросам культуры Владимира Толстого.

Сообщается, что работой над справочниками и словарями займутся Российская академия наук, Московский государственный университет им. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет.

Толстой рассказал агентству, что разработка нормативных словарей, справочников и грамматики стала одним из центральных вопросов на заседании Совета при президенте по русскому языку.

Напомним, в феврале 2023 года депутаты Госдумы приняли закон о соблюдении норм литературного русского языка. Законопроект был принят во втором и третьем чтениях.

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