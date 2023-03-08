Глава Минобороны ФРГ допустил, что подрыв «Северных потоков» был совершен для обвинения Украины Фото: REUTERS

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могли быть совершены с целью обвинения Украины, сообщения СМИ о причастности к ним «проукраинской группировки» пока гипотетические, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Я не комментирую расследования, которые имеют гипотетический характер. Это могла быть и операция под чужим флагом с целью обвинить «проукраинскую группировку», чтобы все выглядело именно так», – сказал глава Минобороны ФРГ в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Напомним, ранее The New York Times заявила, что официальная позиция американских чиновников по подрыву газопроводов обратилась против киевского режима. По мнению конгрессменов США, изучивших данные собственной разведки, теракт на объектах был организован некой проукраинской группировкой.

Позже Die Zeit сообщила, что расследование Германии указывает на причастность к подрыву «Северных потоков» украинского судна.

Тем временем в Институте Шиллера ответственными за подрыв «Северных потоков» назвали западных лидеров.