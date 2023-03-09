Генпрокуратура Германии подтвердила сообщения об обысках яхты по делу о "Северных потоках"

Немецкие следователи полагают, что подрыв "Северных потоков" могли осуществить с яхты Фото: REUTERS

Генпрокуратура Германии действительно инициировала обыски на яхте по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Информацию об этом подтвердила ТАСС представитель ведомства.

По ее словам, следственные мероприятия проводились 18 и 20 января 2023 года, а само судно было арендовано возможными преступниками у немецкой фирмы.

"Есть подозрение, что данное судно могло быть использовано для транспортировки взрывчатки, которая сдетонировала 26 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море", - уточнили в Генпрокуратуре ФРГ.

Представитель ведомства добавила, что на данном этапе нет неопровержимых доказательств "государственной причастности" к диверсии, поэтому следует воздержаться от публичных заявлений на этот счет.

Напомним, издание Die Zeit сообщило, что немецкие следователи нашли судно, которое может быть причастно к подрыву "Северных потоков". Как говорится в публикации, диверсию осуществили шесть человек неустановленной национальности: капитан, два водолаза, два их помощника, а также женщина-врач.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский журналист Сеймур Херш в расследовании пришел к выводам, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.

По версии Херша, в конце сентября 2022 самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие.