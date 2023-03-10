Марочко: ВСУ наращивают группировку в районе Артемовска

ВСУ стягивают резервы для обороны Артемовска Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины стягивают резервы в направлении северо-западной и юго-западной части Артемовска. Исходя из численности группировки и объема вооружения, ВСУ может готовиться как к обороне, так и к контратаке, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, в американском институте изучения войны признали бедственное положение ВСУ в Артемовске. В докладе экспертов говорится, что военное командование Украины осознает бедственность положения, и рассматривает возможности организованного отступления из Артемовска во избежание полного окружения российскими силами.

О практически полном окружении города ранее сообщал российский бизнесмен Евгений Пригожин. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагал президенту Зеленскому отступить из города, однако президент Украины заявил о стратегической важности Артемовска, взятие которого развалит всю оборону ВСУ на Донецком направлении.