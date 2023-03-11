«Это было бы благословением для демократии»: В США хотят полностью заместить Россию на нефтегазовом рынке Европы

Американский сенатор заявил, что США имеют возможность заменить Россию на европейском рынке нефти и газа. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты могут полностью заместить Россию на европейском рынке энерногосителей. Такое мнение в пятницу 10 марта высказал глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского сената Джо Манчин.

«Я думаю, да. Мы в состоянии», - заявил Манчин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста во время международной энергетической конференции CERA Week, которая проходит в Хьюстоне 6-10 марта.

Сенатор назвал гипотетическую возможность замещения Соединенными Штатами России на европейском рынке нефти и газа «благословением для демократии и свобод людей», добавив, что предпочел бы полностью убрать российские энергоносители с мировых рынков.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что зависимость ЕС от российских нефти и газа якобы осталась в прошлом. Политик отметила, что Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев, и объяснила, что "уйти от зависимости" от российских энергоресурсов ЕС помогли Соединенные Штаты и Норвегия, поставляющие сжиженный природный и трубопроводный газ.

Ранее на Западе дали неутешительный прогноз об энергетическом кризисе в Европе. Обозреватель международной медиа-организации Project Syndicate Кампанелла считает, что он продлится минимум до 2024 года.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Станислав Митрохович в беседе с Радио «Комсомольская правда» рассказал, насколько солнечная, ветряная и другая энергетика в Европе способны заменить традиционную.