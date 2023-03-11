Американский ветеран-инструктор украинских военных заявил, что у России еще много сюрпризов для ВСУ

Американский ветеран предостерег Запад от недооценивания российских военных.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Россия может преподнести еще «много сюрпризов» в ходе специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал американский ветеран с 26-летним стажем, который тренирует бойцов ВСУ на украинской территории.
Инструктор рассказал изданию Newsweek, что «имел дело с русскими с 1989 года» и отметил, что русские военные обладают стойкостью и упорством.
Запад опрометчиво недооценивает боеспособность российских военных, резюмировал американский специалист.
Напомним, американский политик Янг допустил, что введение войск НАТО на Украину приведет к ядерной войне.
Ранее сообщалось, что в ходе СВО российские военные применяют ракету Р-37М, вероятность поражения целей которой составляет почти единицу. Речь идет о новой авиационной ракете класса «воздух-воздух», которая может лететь со скоростью, в шесть раз превышающую скорость звука и обладает уникальными характеристиками по дальности поражения и высотному диапазону.
Тем временем украинские СМИ сообщили о первом применении Киевом американской «умной бомбы» JDAM под Артемовском.
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