В Европе признали вину НАТО в начале конфликта на Украине

Действия НАТО стали причиной конфликта на Украине Фото: REUTERS

Депутат Европарламента Мик Уоллес в своем Twitter назвал главную причину конфликта на Украине. По словам Уоллеса, к этому привело расширение НАТО и его вмешательство в суверенные дела Украины.

Уоллес считает, что заявления НАТО расходятся с реальными действиями альянса, противоречит собственным обещаниям своим расширением, вмешивается к дела Киева и не пытается продвигать идеи мира и безопасности. Уоллес закончил вопросом: "Что НАТО когда-либо делало для мира?"

Также ранее Уоллес заявлял, что нынешняя ситуация на Украине выгодна исключительно американским военным концернам и корпорациям, выкупающим Украину за копейки.

Напомним, что в МИД РФ считают США и НАТО прямыми участниками конфликта на Украине. В МИД Венгрии считают даже участие в подготовке военных на своей территории шагом к эскалации конфликта.