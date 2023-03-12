Американский политик Янг указал на стремление США к жесткому удержанию мирового господства

Американский политик Янг заявил, что США стремятся к мировому господству. Фото: REUTERS

Вашингтон стремится любой ценой удержать мировое господство. На это указал политик Джеффри Янг в своем посте в социальной сети Twitter.

Джеффри Янг представляет демократическую партию США, он претендует на пост губернатора штата Кентукки.

«Примерно с 1943 года вся внешняя политика США сосредоточена на предотвращении любых союзов, которые могли бы угрожать доминированию Вашингтона и его военному, индустриальному, топливно-энергетическому и долларовому комплексам», - заявил политик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что однополярный мир себя изжил, и ему на смену должен прийти новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия.

Также Путин назвал «уродливыми» и абсолютно неприемлемыми для подавляющего большинства государств на планете попытки создания однополярного мира.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что система взаимоотношений между странами трансформируется, и потребуется определенное время, прежде чем сформируется многополярный мир, «где не существует некой касты «цивилизованных стран» и всех остальных».