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НовостиПолитика12 марта 2023 3:39

Американский политик Янг указал на стремление США к жесткому удержанию мирового господства

Политик-демократ из США рассказал, что США сосредоточены на предотвращении создания любых союзов, которые будут угрожать их доминированию
Мария ПАВЛОВА
Американский политик Янг заявил, что США стремятся к мировому господству.

Американский политик Янг заявил, что США стремятся к мировому господству.

Фото: REUTERS

Вашингтон стремится любой ценой удержать мировое господство. На это указал политик Джеффри Янг в своем посте в социальной сети Twitter.

Джеффри Янг представляет демократическую партию США, он претендует на пост губернатора штата Кентукки.

«Примерно с 1943 года вся внешняя политика США сосредоточена на предотвращении любых союзов, которые могли бы угрожать доминированию Вашингтона и его военному, индустриальному, топливно-энергетическому и долларовому комплексам», - заявил политик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что однополярный мир себя изжил, и ему на смену должен прийти новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия.

Также Путин назвал «уродливыми» и абсолютно неприемлемыми для подавляющего большинства государств на планете попытки создания однополярного мира.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что система взаимоотношений между странами трансформируется, и потребуется определенное время, прежде чем сформируется многополярный мир, «где не существует некой касты «цивилизованных стран» и всех остальных».