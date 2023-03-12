Министром обороны Китая стал находящийся под американскими санкциями Ли Шанфу

Новым главой минобороны Китая стал Ли Шанфу, находящийся под санкциями США. Фото: REUTERS

Министром обороны Китая стал 65-летний Ли Шанфу. Его назначение утвердили делегаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей в воскресенье 12 марта, сообщает агентство Xinhua.

Напомним, Ли Шанфу находится под американскими санкциями с 2018 года. В то время он был руководителем китайского департамента подготовки войск. Основанием для введения санкций в отношении Ли Шанфу и возглавляемого им в то время ведомства были заявлены «значимые сделки с Рособоронэкспортом» по приобретению российских зенитно-ракетных систем С-400 и истребителей Су-35.

Также сообщалось, что 10 марта 2023 года китайский парламент переизбрал Си Цзиньпина на должность главы КНР. Как это отразится на отношениях Москвы и Пекина, читайте здесь на KP.RU.

«Комсомолка» вспоминает неожиданные страницы биографии лидера Китая, только что продлившего свои полномочия еще на пять лет. Кто такой Си Цзиньпин, в третий раз возглавивший Китай, читайте здесь на KP.RU.