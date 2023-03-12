Захарова заявила о блокировании экспорта российской сельхозпродукции из-за санкций Запада Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экспорт российской сельскохозяйственной продукции блокируется в связи с односторонними санкциями Запада, в то время украинская продукция реализуется в рамках зерновой сделки, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Исходим из того, что заключенные в Стамбуле договоренности должны выполняться в увязке друг с другом для решения заявленных гуманитарных задач по преодолению продовольственного кризиса и помощи нуждающимся странам. Констатируем, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть, российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных санкций», – приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, переговоры по продлению продуктовой сделки с представителями российской стороны пока не велись.

Напомним, ранее стало известно, что Киев без участия Москвы начал переговоры по продлению продуктовой сделки. Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта этого года. Украина просит ООН и Запад повлиять на Россию, чтобы соглашение было продлено, однако по известным данным переговоры зашли в тупик.

Как писал сайт KP.RU, Россия отказывается подписывать документы по продлению продуктовой сделки из-за того, что Запад саботирует выполнение ее части, касающейся РФ. Кроме того, Москва возмущена, что большая часть украинского зерна идет не в беднейшие страны, а продается по демпинговым ценам в Европу на корм для скота, что противоречит заявленным целям соглашения.