Yonhap: КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки

Северная Корея произвела запуск двух ракет с подводной лодки накануне совместных учений Южной Кореи и США. Фото: REUTERS

Две неустановленных крылатых ракеты выпустила Северная Корея в минувшие выходные. Об этом в понедельник 13 марта сообщает агентство Yonhap.

Сообщается, что объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи зафиксировал пуск ракеты из района города Синпо на восточном побережье КНДР утром воскресенья 12 марта. Агентство напоминает, что в понедельник 13 марта начинаются совместные военные учения Южной Кореи и США. Ранее Северная Корея осудила эти учения как «подготовку к агрессивной войне». Yonhap допускает, что запуск ракет со стороны КНДР был произведен в знак протеста против предстоящих южнокорейско-американских военных учений.

Ранее в КНДР подтвердили проведение испытаний гиперзвуковой ракеты. Дальность полета составила 700 километров.

Позднее сообщалось, что Северная Корея 18 ноября 2022 года запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая чья скорость достигла 22 Маха , то есть превысила скорость звука в 22 раза. По расчетам, она имела дальность достаточную для того, чтобы достичь материковой части США.

18 декабря 2022 года Вооруженные силы КНДР осуществили запуск своей баллистической ракеты в сторону Японского моря.