Губернатор Гладков сообщил, что система ПВО сбила четыре ракеты над Белгородской областью

Вячеслав Гладков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Система противовоздушной обороны сбила над Белгородской областью, в том числе над Белгородом, четыре украинских ракеты. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в понедельник, 13 марта 2023 года.

Глава региона уточнил, что при падении обломков ракет повреждены два частных домовладения. Объем ущерба уточняется.

По словам Гладкова, в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. У нее диагностировано сотрясение головного мозга.

"Открытой раны нет. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - добавил губернатор в своем телеграм-канале.

Напомним, днем ранее в центральной части Донецка прогремело несколько взрывов. ВСУ выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Удары пришлись по Буденновскому и Калининскому районам столицы Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как писал сайт KP.RU, 12 марта мирная жительница погибла в результате артиллерийского удара, нанесенного украинскими войсками по Новой Каховке. Также повреждены жилые дома, квартиры, магазины и линии электропередачи.