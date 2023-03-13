В США заявили, что Вашингтон хочет открыть "второй фронт" против России в Грузии

США обвинили в намерении открыть "второй фронт" против России в Грузии Фото: REUTERS

Соединенные Штаты желают открыть "второй фронт" против России в Грузии. Такое мнение выразил офицер разведки морпехов США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По его словам, Вашингтон направляет 40 млн долларов для свержения грузинского правительства, чтобы его сменило проамериканское, которое, по замыслу американских властей, и откроет "второй фронт" против Москвы.

Офицер уверен, что Белый дом не интересует судьба населения Грузии, для него Тбилиси – это лишь еще один способ добиться реализации своих геополитических амбиций.

"Грузия - всего лишь уменьшенная версия Украины, еще один винтик в американском "поясе нестабильности", - заключил Риттер, добавив, что в конечном итоге Вашингтон бросит и Киев, как уже это делал с Афганистаном.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас обвинил Соединенные Штаты и Евросоюз в намерении сместить власти Грузии путем государственного переворота. По его словам, Вашингтон и Брюссель жестко ограничивают иностранное вмешательство в свои внутренние дела, но критикуют за это же Тбилиси.

Напомним, ранее в парламент Грузии внесли два законопроекта об иноагентах – "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". После критики первой инициативы со стороны оппозиции парламентское большинство утвердило более жесткий вариант проекта, который является почти дословным переводом аналогичного закона в США.

Впоследствии в стране начались протесты, после чего проект закона об иноагентах был отозван из парламента Грузии. Авторы инициативы заявили о планах провести встречи с населением для того, чтобы довести "до широкой общественности всю правду о каждой детали" законопроекта.

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