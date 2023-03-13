Российские силы подошли к железнодорожным путям подвоза резервов ВСУ в Артемовск Фото: Александр КОЦ

Российские силы подходят к железной дороге, по которой Вооруженные силы Украины осуществляют подвоз резервов в Артемовск, рассказал один из бойцов.

По информации РИА Новости, российские силы находятся у западной стороны Артемовска, железная дорога находится в трех километрах. Попутно они перерезают автомобильные пути снабжения украинских подразделений.

Напомним, ранее командир отряда специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинов допустил возможность попытки ВСУ разблокировать Артемовск. Киев сконцентрировал для этого три группировки, заявил он.

Между тем командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский допустил попадание украинских войск в котел в Артемовске.

Как писал сайт KP.RU, накануне бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что ситуация в Артемовске сложилась очень тяжелая, поскольку ВСУ постоянно направляют к городу свои резервы.