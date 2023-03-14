Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в турецкой провинции Кахраманмараш Фото: REUTERS

Землетрясение магнитудой 4,7 было зарегистрировано утром во вторник, 14 марта, в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом заявило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) на своем сайте.

Как сообщает AFAD, подземный толчок был зарегистрировали примерно в 20 км к западу от города Эльбистана на глубине около семи километров. Уточняется, что землетрясение произошло в 9:47 мск.

Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7, жертвами которых, по последним данным стали более 48,4 тысячи.

После этого сейсмологи сообщили, что данный регион будет еще испытывать подземные толчки, а через несколько дней зарегистрировали несколько землетрясений, магнитуда которых составляла около 5. В конце февраля этого года, на востоке Турции произошло землетрясение, жертвой которого стал один человек.