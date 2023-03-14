Александр Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции Фото: Артем КИЛЬКИН

Народный артист России Александр Розенбаум, перенесший экстренную операцию в Красноярске, сообщил, что чувствует себя хорошо.

«Все штатно, врачи замечательные. Все идет штатно, все хорошо. Спасибо», – сказал певец в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Гамовым.

Напомним, музыкант был госпитализирован после концерта в Красноярске. Причиной стали жалобы артиста на боли в ноге.

Врачи в ходе обследования обнаружили у артиста тромб, и приняли решение провести экстренную операцию. Розенбаум в ближайшее время останется под наблюдением медиков отделения сосудистой хирургии.

Позже глава Красноярского края Александр Усс сообщил, что врачи провели народному артисту успешную операцию. По словам политика, певец находится в хорошем настроении и полон оптимизма. Розенбаум поблагодарил врачей и всех, кто его поддерживает, добавил глава Красноярского края.