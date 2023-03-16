Эрдоган заявил, что регулярно контактирует с Путиным и Зеленским

Эрдоган рассказал о регулярных контактах с Путиным и Зеленским Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на саммите Организации тюркских государств сообщил, что регулярно контактирует с президентом России Владимиром Путиным и с президентом Украины Зеленским. Эрдоган заявил, что и дальше намерен продолжать переговоры.

Эрдоган отметил, что подобные дипломатические усилия являются очень важными для справедливого и мирного решения украинского кризиса. Турецкий лидер заявил, что он продолжит эту практику до возобновления переговоров между сторонами конфликта.

Президент Турции и раньше активно призывал стороны украинского конфликта к дипломатическим способам урегулирования кризиса. Недавно сайт KP.RU приводил слова главы МИД РФ о том, что Россия неоднократно заявляла о готовности обсуждать условия урегулирования конфликта на Украине, однако Киев на законодательном уровне запретил любые переговоры с Москвой.