Эксперт Мураховский рассказал, как российские ЗРК сбивают управляемые снаряды Excalibur

Военный эксперт рассказал, как российские ЗРК сбивают поставляемые Западом Киеву управляемые снаряды. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр КОЦ

Российские военные сбивают в воздухе высокоточные управляемые боеприпасы, которые Запад поставляет Киеву. В частности, речь идет об управляемых артиллерийские снаряды M982 Excalibur, которые Украина получает от США. Об этом рассказал военный эксперт Виктор Мураховский.

«Зафиксированы случаи успешного уничтожения американских управляемых артиллерийских снарядов M982 Excalibur, которые применяются украинскими войсками из гаубиц M777», - цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Мураховского, эти снаряды представляют собой непростую цель из-за своих небольших размеров и большой прочности.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы точным ударом уничтожили замаскированную бронемашину пехоты ВСУ. Технику противника удалось засечь при помощи беспилотников - управлявшие БПЛА солдаты заметили бронемашину, и корректировали работу артиллеристов удалённо, благодаря чему цель удалось поразить с максимальной точностью.

Напомним, российское Минобороны показало видео тренировки экипажей танков Т-90М «Прорыв», которые готовятся уничтожать предоставленные Украине странами НАТО боевые машины. Речь идет об американских M1 Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2.

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