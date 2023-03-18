Военная спецоперация на Украине 18 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

Фото: Александр Река/ТАСС

Российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 марта 2023 года.

Российские силы закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске. Об этом сообщил журналистам врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, уточнив, что военнослужащие РФ продвигаются вглубь промышленной зоны. По его словам, российские бойцы также отбрасывают военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северном и южном направлении, планомерно продвигаясь к центру Артемовска.

В Министерстве обороны РФ заявили, что артиллеристы Вооруженных сил (ВС) России своевременно оказали огневую поддержку пехотному подразделению в зоне проведения специальной операции. Ударами из 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» военные уничтожили танк, два минометных расчета, а также примерно 15 украинских военнослужащих.

Украинские военные развернули мобильный крематорий около села Миньковка, который расположен северо-западнее Артемовска в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Воздушная тревога объявлена в семи регионах Украины утром в пятницу, 17 марта 2023 года. Сирены систем оповещения завыли в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях. Предупреждение действует и в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Российские артиллеристы не позволили украинским десантникам высадиться на левом берегу Днепра, затопив баржу, на которой группа высадки переплывала Каховское водохранилище.

Вооруженные силы России за сутки уничтожили до 135 украинских военнослужащих в районах населенных пунктов Петровское, Семеновка и Тоненькое на Донецком направлении. Поражены также три бронемашины ВСУ, реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град", гаубица Д-30, склад боеприпасов, четыре пикапа и один автомобиль.

Российские артиллеристы точным ударом уничтожили замаскированную бронемашину пехоты ВСУ. Технику противника удалось засечь при помощи беспилотников - управлявшие БПЛА солдаты заметили бронемашину, и корректировали работу артиллеристов удалённо, благодаря чему цель удалось поразить с максимальной точностью.

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) не отдает приказ об отводе войск из Артемовска, так как это грозит потерей контроля над другими городами. Об этом заявил глава украинского министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба.