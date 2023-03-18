СМИ Германии озадачены продажей дешевых российских огурцов в Польше

Немецких журналистов удивили российские огурцы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дешевые российские овощи, продающиеся на польских рынках на фоне масштабных антироссийских санкций, вызвали вопросы у германских СМИ. Об этом пишет издание Berliner Zeitung.

Издание отмечает дешевизну российских огурцов относительно аналогичного товара в странах Евросоюза и отмечает, что в Германии резко выросли цены на практически все продукты питания.

«Евросоюз ввел многочисленные санкции против России из-за ее спецоперации на Украине. Но теперь на польских рынках появились дешевые российские овощи. Что это значит?», - пишет автор публикации.

Тем временем японский профессор Ринсуке Хаттори из Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо, сделал вывод, что россияне обладают гениальным умением находить выход из сложных ситуаций, благодаря которому западные санкции мало повлияли на их повседневную жизнь.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад должен за два месяца снять санкции с сельхозэкспорта РФ для продления зерновой сделки.

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