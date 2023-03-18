В Днепропетровской области произошел взрыв

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области вечером 17 марта. Фото: REUTERS

Взрыв произошел в Днепропетровской области вечером в пятницу 17 марта. Об этом сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что речь идет о городе Новомосковске. Сведений о пострадавших или разрушениях не приводится.

Ранее сообщалось, что оздушная тревога была объявлена в семи регионах Украины утром в пятницу, 17 марта 2023 года. Сирены систем оповещения завыли в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях. Предупреждение действует и в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Тем временем военный эксперт Мураховский рассказал, как российские ЗРК сбивают управляемые высокоточные снаряды Excalibur, которые поставляет Киеву Запад.

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