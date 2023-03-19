Сербский композитор Райчкович призвал НАТО самораспуститься

Известный сербский композитор призвал НАТО самораспуститься. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выдающийся сербский композитор Милош Райчкович призвал НАТО самораспуститься. Об этом Райчкович заявил, принимая участие в акции протеста, приуроченной к 20-летию военного вторжения США в Ирак, которая прошла в субботу 18 марта в Вашингтоне.

«Я также призываю НАТО, которая состоит из стран, бомбивших Сербию 24 года назад, расформироваться», - цитирует композитора РИА Новости.

Также Райчкович отметил, что Соединенные Штаты должны прекратить агрессивные антироссийские действия.

Ранее сообщалось, что сотни американцев вышли к Белому дому на митинг против помощи Украине в субботу 18 марта. Митинг поддержали около 200 американских общественных объединений. Одним из требований протестующих был роспуск Североатлантического альянса.

Тем временем во французской столице проходит третья по счету акция под названием «Марш за мир». Два аналогичных митинга прошли в Париже в феврале. Организатором акции вновь выступила партия «Патриоты», выступающая против предоставления Киеву военной помощи и настаивающая на выходе Франции из Североатлантического альянса.

Требование французов о выходе из НАТО поддержала евродепутат Франческа Донато.