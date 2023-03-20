Путин написал статью об отношениях России и КНР для китайской газеты "Жэньминь жибао"

Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: REUTERS

В преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву президент России Владимир Путин опубликовал статью о российско-китайских отношениях. Материал вышел с заголовком: "Россия и Китай - партнерство, устремленное в будущее". Его перевод размещен на сайте Кремля.

В нем Владимир Путин выражает уверенность, что взаимодействие Москвы и Пекина обеспечивает глобальную стабильность и служит примером гармоничного партнерства.

"Они – образец гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами", - написал президент РФ.

По словам главы государства, во времена холодной войны не существовало ни одного настолько качественного союза.

"Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, - констатировал российский лидер. - По своему качеству они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны".

В публикации также затронуты и другие темы, в том числе грядущая встреча с Си Цзиньпином, долгосрочные программы Москвы и Пекина, взаимодействие двух стран с другими партнерами, изменение геополитического ландшафта и ситуация вокруг Украины. "Комсомольская правда" выбрала наиболее интересные выдержки из статьи Владимира Путина. С ними можно ознакомиться по ссылке.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель КНР по приглашению президента России посетит Москву в период с 20 по 22 марта 2022 года. В частности, запланированы подписание двусторонних документов и обмен мнениями по вопросу углубления сотрудничества Москвы и Пекина на международной арене.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин также опубликовал статью в российских СМИ. Лидер Китая, в частности, отметил, что "важно укреплять взаимное доверие и раскрывать потенциалы в целях сохранения устойчивой динамики китайско-российских отношений на высоком уровне".