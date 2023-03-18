Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на юго-востоке Турции Фото: REUTERS

Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировали на территории Турции утром в субботу, 18 марта. Об сообщил на своем сайте Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно данным сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 65 км к северо-западу от города Кахраманмараш, где проживает примерно 376 тысяч человек, а очаг землетрясения залегал на глубине менее 1 км.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7, жертвами которых, согласно последним данным, стали более 48,4 тысячи.

После этого сейсмологи предупредили жителей этих регионов, что эта территория будет еще испытывать подземные толчки, а через несколько дней зарегистрировали сразу несколько землетрясений, магнитуда которых была около 5. Как писал сайт KP.RU, на этой неделе, во вторник, 14 марта, землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировали в провинции Кахраманмараш.