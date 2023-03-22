Минобороны: ВС России ликвидировали более 300 бойцов ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки

ВС России продолжают проведение специальной военной операции на Украине Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе ведения спецоперации сообщило, что в результате действий группировки “Южная” за сутки Киев потерял на Донецком направлении более 300 военных. Также на данном направлении уничтожены три бронемашины и две артиллерийские установки.

Всего за прошедшие сутки ракетными и артиллерийскими расчетами ВС РФ при помощи авиации был нанесен удар по 83 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины, а также поражены огневые позиции и техника в 112 районах. Суммарно на всех направлениях противник потерял на сутки более 500 военных.

Как писал сайт KP.RU, темпы потерь Киева сильно выросли начиная с февраля 2023 года, и доходили до 880 военных за сутки. Из-за этого ВСУ вынуждены отправлять на передовую бойцов практически без подготовки, а западные аналитики отмечают ухудшение качества украинской армии и начинают сомневаться в возможностях Киева провести запланированное на весну 2023 года контрнаступление.