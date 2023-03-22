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НовостиПолитика22 марта 2023 13:02

Минобороны: ВС России ликвидировали более 300 бойцов ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки

Суммарные потери ВСУ со всех направлений за сутки составили более 500 бойцов
Сергей ЧИКОВ
ВС России продолжают проведение специальной военной операции на Украине

ВС России продолжают проведение специальной военной операции на Украине

Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе ведения спецоперации сообщило, что в результате действий группировки “Южная” за сутки Киев потерял на Донецком направлении более 300 военных. Также на данном направлении уничтожены три бронемашины и две артиллерийские установки.

Всего за прошедшие сутки ракетными и артиллерийскими расчетами ВС РФ при помощи авиации был нанесен удар по 83 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины, а также поражены огневые позиции и техника в 112 районах. Суммарно на всех направлениях противник потерял на сутки более 500 военных.

Как писал сайт KP.RU, темпы потерь Киева сильно выросли начиная с февраля 2023 года, и доходили до 880 военных за сутки. Из-за этого ВСУ вынуждены отправлять на передовую бойцов практически без подготовки, а западные аналитики отмечают ухудшение качества украинской армии и начинают сомневаться в возможностях Киева провести запланированное на весну 2023 года контрнаступление.