Херш назвал публикации западных СМИ о "Северных потоках" попыткой дискредитировать его версию

США пытаются дискредитировать расследование Херша о подрыве "Северных потоков" Фото: REUTERS

Американский журналист Сеймур Херш, автор расследования о подрыве российских газопроводов “Северные потоки”, заявил, что статьи в газетах New York Times и Zeit опубликованы спецслужбами США для дискредитации его версии событий

“Это полная выдумка американской разведки, которая была передана немцам и направлена на дискредитацию вашей истории” – передает Херш слова собственного источника в разведке США. Журналист считает, что Вашингтон старается подобным образом пресечь желание прессы и общественности задавать вопросы касательно диверсии.

Напомним, Сеймур Херш опубликовал свое расследование диверсии на “Северных потоках” 8 февраля 2023 года. По его мнению, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы летом 2022 года во время учений НАТО. Ранее МИД России призывал Совбез ООН срочно принять резолюцию о комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках», но в расследовании России отказали.

Параллельно Дания, Германия и Швеция проводят собственное расследование диверсии, в СМИ появляется версия о причастности к подрыву “некой проукраинской группировки”, однако Россию к расследованию не допускают.