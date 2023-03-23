Американский генерал Милли заявил, что конфликт с Россией или Китаем не является неизбежным

Милли не считает конфликт с Россией или Китаем неизбежным Фото: REUTERS

Председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли на слушаниях в конгрессе США в четверг, 23 марта 2023 года, заявил, что не считает конфликт с Россией или Китаем неизбежным, несмотря на конкуренцию с США.

“Как у Китайской Народной Республики, так и у России есть возможности угрожать нашим интересам и образу жизни. Однако война с Россией или Китаем не является ни неизбежной, ни надвигающейся” – заявил политик. По его мнению, благодаря международному порядку, созданному после Второй мировой войны, миру удалось избежать конфликта великих держав. Также Милли отметил, что военный потенциал США и НАТО внес существенный вклад в мировой порядок.

Напомним, издание Politico сообщало о сближении России, Китая, КНДР, Венесуэлы и Ирана для противостояния США, на фоне создания Вашингтоном списка потенциальных врагов, названных “осью зла”.

В конце 2022 года сайт KP.RU писал, что США все больше склоняются к прекращению поддержки Украины из-за сокращения собственных запасов оружия, которое предназначено для собственной борьбы с Россией или Северной Кореей.

О том, что конфликт между США и Китаем неизбежен и де-факто уже начался, недавно высказался российский сенатор Алексей Пушков.