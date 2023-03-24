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НовостиПолитика23 марта 2023 21:10

Полянский: Китай стал соавтором российского проекта резолюции о диверсии на «Северных потоках»

Среди соавторов российского проекта резолюции в СБ ООН по диверсии на «Северных потоках» могут появиться и другие страны
Мария ПАВЛОВА
Полянский рассказал, что соавтором проекта российской резолюции по расследованию диверсии на "Северных потоках" выступил Китай.

Полянский рассказал, что соавтором проекта российской резолюции по расследованию диверсии на "Северных потоках" выступил Китай.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай стал соавтором проекта резолюции о проведении расследования по диверсиям на «Северных потоках», которую Россия представит на голосование в Совбезе ООН. Об этом заявил первый зам постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Соавторами текста выступили китайцы, могут появиться и другие страны», - написал Полянский в Telegram, напомнив, что голосование за российский проект резолюции начнется в 22.00 по московскому времени 27 марта 2023 года. Дипломат отметил, что российская сторона в течение месяца дорабатывала текст проекта резолюции, эксперты убрали из него все противоречивые моменты.

Напомним, в Китае телеканал реконструировал диверсию на «Северных потоках». Предположительный теракт журналисты разложили на конкретные действия, которые собрали в четырехминутный ролик.

Ранее эксперт Хазин заявил, что взрывы и авария на «Северных потоках» являются частью плана по ликвидации Евросоюза. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее американский публицист Сеймур Херш опубликовал результаты журналистского расследования, заявив, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом 2022 года.