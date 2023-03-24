Полянский: Китай стал соавтором российского проекта резолюции о диверсии на «Северных потоках»

Полянский рассказал, что соавтором проекта российской резолюции по расследованию диверсии на "Северных потоках" выступил Китай. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай стал соавтором проекта резолюции о проведении расследования по диверсиям на «Северных потоках», которую Россия представит на голосование в Совбезе ООН. Об этом заявил первый зам постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Соавторами текста выступили китайцы, могут появиться и другие страны», - написал Полянский в Telegram, напомнив, что голосование за российский проект резолюции начнется в 22.00 по московскому времени 27 марта 2023 года. Дипломат отметил, что российская сторона в течение месяца дорабатывала текст проекта резолюции, эксперты убрали из него все противоречивые моменты.

Напомним, в Китае телеканал реконструировал диверсию на «Северных потоках». Предположительный теракт журналисты разложили на конкретные действия, которые собрали в четырехминутный ролик.

Ранее эксперт Хазин заявил, что взрывы и авария на «Северных потоках» являются частью плана по ликвидации Евросоюза. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее американский публицист Сеймур Херш опубликовал результаты журналистского расследования, заявив, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом 2022 года.